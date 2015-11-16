Вінницька міська виборча комісія оголосила технічну перерву в засіданні до 17 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської Мережі ОПОРА у Вінницькій області.

За повідомленням, 16 листопада Вінницька міська ТВК, прийнявши протоколи про результати виборів міського голови на всіх 158 дільницях міста, відправила представників п’яти ДВК (№051536, 051547, 051548, 051550 та 051441) для виготовлення уточнених протоколів.

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Після цього міська виборча комісія оголосила технічну перерву до 13:00 години 17 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці у другий тур виборів на посаду міського голови пройшли нині виконуючий обов'язки мера Вінниці Сергій Моргунов і Людмила Щербаківська.