Співробітники прокуратури затримують людей, щоб фальсифікувати справу Корбана – депутат Купрій

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили народний депутат Віталій Купрій та адвокат одного з командирів розвідувальної групи "Тіні" Ігор Черезов.

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Так, Купрій зазначив, що у справі Корбана було затримано, а фактично арештовано ще двох осіб. Зокрема, за словами парламентарія, його офіційного помічника, одного з командирів розвідувальної групи "Тіні" Олега Мартинова, а також помічника народного депутата Бориса Філатова Михайла Кошляка.

Депутат наголосив, що у порушення статті 34 закону "Про статус народного депутата", йому досі не повідомлено про затримання Мартинова. Депутат стверджує, що разом з адвокатом Ігорем Черезовим вони були змушені з’ясовувати місце перебування Мартинова та розшукувати його.

Адвокат Черезов розповів, що Мартинова було затримано в Херсоні без повідомлення про це ні родичам, ні знайомим. Одному з командирів розвідувальної групи "Тіні" не було пред’явлено обвинувачення. "Його просто затримали і повезли у невідомому напрямку", - сказав Черезов.

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Родичі Мартинова 3 листопада звернулися у правоохоронні органи із заявою про зникнення людини.

Адвокати щодня проводили моніторинг усіх судових засідань та з’ясували, що в Апеляційному суді Києва розглядається, за їх словами, незрозуміла апеляція на рішення Печерського районного суду з вимогою змінити Мартинову запобіжний захід з домашнього арешту на арешт.

"Ви уявляєте, до якої міри відсутні докази у справі, що суддя без присутності адвокатів, без присутності родичів у залі, ухвалив постанову про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, чітко розуміючи, що у справі відсутні взагалі будь-які докази", - заявив Черезов.

Купрій та Черезов кажуть, що Мартинова було виявлено 16 листопада в Апеляційному суді Києва, де його впізнала інший адвокат Оксана Томчук. Мартинова супроводжували невідомі люди у цивільному одязі, а сам Мартинов тримав свої руки за спиною. Зазначені невідомі люди не змогли пояснити адвокатам, на якій підставі затримано Мартинова, та показати документи, на яких підставах вони утримують його.

Черезов стверджує, що після рішення Печерського суду про домашній арешт правоохоронці одразу ж знову затримали Мартинова та повезли на орендовану квартиру.

"Де його тиждень утримували, били, погрожували, і погрожували, в тому числі зброєю", - сказав адвокат. За його даними, у цю квартиру також приїздили співробітники прокуратури та зачитували ті покази, які Мартинов повинен свідчити проти Корбана та низки народних депутатів.

"Я хотів би наголосити, що не просто так зараз відбувається такі дії. Ці дії правоохоронців, вони направлені на те, щоби сфабрикувати справу проти Геннадія Олеговича Корбана, тому що як ми всі бачили в Печерському суді при розгляді обрання запобіжного заходу Корбану, жодного доказу його вини взагалі не було представлено, взагалі не було зрозуміло, що там розглядається", - заявив Купрій.

Парламентарій відзначив, що по таких самих справах і звинуваченнях, які пред’явлені Корбану, прокуратура пред’являє підозру у вчиненні злочину Кошляку і Мартинову.

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"Ці люди абсолютно не пов’язані ніякими вчинками, діями, щоб можна навіть було спільно розглядати… Відбувається шалений тиск для того, щоб вони обмовили Геннадія Корбана, для того, щоб вони дали свідчення, які не є правдою", - сказав Купрій.

Депутат також стверджує, що затриманим погрожують. Він вважає, що такі дії свідчать, що в Україні немає незалежної правоохоронної і справедливої системи.