Ляшко назвав причину, з якої його партія згорнула "Тарифний майдан"

Про це голова Радикальної партії Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що хоча і не виконані вимоги «Тарифного майдану» щодо зниження тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, прийнято рішення «достроково згорнути наметове містечко».

«Останнім часом значно загострилася безпекова і зовнішньо-політична ситуація в Україні та світі. Відбулася різка військова ескалація на східному фронті: відновилися періодичні бойові дії на Донбасі, зросла кількість жертв серед українських військових. Скориставшись тим, що міжнародну увагу в світі нині відтягнула війна з «Ісламською державою» у Сирії, криза біженців у Європі та терористичні акти в Парижі, Путін вирішив, що це розв’язує йому руки в Україні», - написав Ляшко.

«Тож ми стоїмо перед реальною загрозою відновлення бойових дій на Донбасі, масштабних провокацій і навіть терористичних актів по всій території України», - переконаний Ляшко.

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При цьому він зауважив, що «з багатьох джерел знає про високий рівень терористичної загрози з боку проросійських бойовиків, які з метою дестабілізації ситуації в Україні планують вчинити ряд терористичних атак і провокацій у Києві та великих містах країни» і однією «з потенційних цілей є масові заходи, які проводять РПЛ та інші демократичні сили і які є вразливими до терористичних ризиків».

Ляшко наголосив, що за таких умов партія не може ставити під загрозу життя, здоров'я і безпеку своїх прихильників чи будь-кого зі співгромадян.

«З огляду на це Радикальна партія прийняла важке, але відповідальне рішення достроково згорнути наметове містечко Тарифного майдану на час ескалації ситуації на фронті і загрози терористичних актів і перейти до іншої форми протесту. Від сьогодні по всій країні стартує збір підписів проти здирницьких тарифів», - повідомив Ляшко.

Він підкреслив, що Радикальна партія продовжує вимагати від влади знизити тарифи, збільшити норму споживання газу для населення під час опалювального сезону з 200 до 400 куб. м, ліквідувати «корумпований» НАК "Нафтогаз України" і «неконституційно» створену Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Ляшко 20 жовтня оголосив про початок акції «Тарифний майдан».