Благодійний фонд передав закуплені для правоохоронців автомобілі соратникам Саакашвілі - ЗМІ

Сьогодні стало відомо, які саме "правоохоронці" користуються цими авто, передає "Думская".

Зазначається, що всього фонд купив шість авто: Chevrolet Tracker (ціна — 504 тис. грн), Toyota Rav 4 (804 тис.), три Nissan New X Trail (734 тисячі кожна) і Toyota Corolla (490 тис. грн.).

Як наголосили у виданні, одну з них - Toyota Rav 4 - журналісти зафіксували ще у вересні біля Будинку прийомів обласної ради, де проживає Саакашвілі.

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"В іномарку сідали співробітниці його прес-служби, які не служать і ніколи не служили у жодному правоохоронному органі України. Машина при цьому була без номерів", - зазначають у "Думській".

При цьому інші автомобілі теж використовуються соратниками губернатора - самим Теймуразом Нішніанідзе, Зурабом Адеїшвілі і Сашею Боровиком, чому є численні свідки серед співробітників облради та облдержадміністрації.

Як йдеться у розслідуванні видання, зараз машини простоюють - їх перестали експлуатувати відразу після публікацій у ЗМІ повідомлень про використання коштів фондом "На благо Одеси" на рекламну кампанію Саакашвілі.