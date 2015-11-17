Благодійний фонд передав закуплені для правоохоронців автомобілі соратникам Саакашвілі - ЗМІ
Благодійний фонд "На благо Одеси" придбав дорогі автомобілі, які нібито передав правоохоронцям.
Сьогодні стало відомо, які саме "правоохоронці" користуються цими авто, передає "Думская".
Зазначається, що всього фонд купив шість авто: Chevrolet Tracker (ціна — 504 тис. грн), Toyota Rav 4 (804 тис.), три Nissan New X Trail (734 тисячі кожна) і Toyota Corolla (490 тис. грн.).
Як наголосили у виданні, одну з них - Toyota Rav 4 - журналісти зафіксували ще у вересні біля Будинку прийомів обласної ради, де проживає Саакашвілі.
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"В іномарку сідали співробітниці його прес-служби, які не служать і ніколи не служили у жодному правоохоронному органі України. Машина при цьому була без номерів", - зазначають у "Думській".
При цьому інші автомобілі теж використовуються соратниками губернатора - самим Теймуразом Нішніанідзе, Зурабом Адеїшвілі і Сашею Боровиком, чому є численні свідки серед співробітників облради та облдержадміністрації.
Як йдеться у розслідуванні видання, зараз машини простоюють - їх перестали експлуатувати відразу після публікацій у ЗМІ повідомлень про використання коштів фондом "На благо Одеси" на рекламну кампанію Саакашвілі.