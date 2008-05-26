Черновецький: мої хлопчики - це пацани

Мер Києва Леонід Черновецький вважає, що його перемога стане поразкою тих, хто висловлювався проти нього в ході виборчої кампанії. Про це він сказав в ефірі телекомпанії "Інтер" в неділю.

За його словами, "мої хлопчики - це пацани, вони хороші хлопці. Ми фактично переламали найважливішу політичну силу України..., тих, хто ініціював цей процес, - це лідер БЮТ, і тих, хто висловлював її позицію". "І, звичайно, (це буде поразка) всіх тих, хто, висловлюючи її думку - у них іншої думки немає, - говорив щось погане про мене", - сказав він.

Він відзначив, що в ході виборчої кампанії проти нього влаштовувалися численні провокації, з якими йому доводилося боротися. І у будь-якому випадку він не вестиме переговори з БЮТ щодо створення більшості в Київраді.

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