Справу щодо Луценка київська прокуратура передала в Генеральну

Прокуратура Києва передала кримінальну справу, порушено стосовно міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА після інциденту з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування та прийняття рішення.

Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Враховуючи, що особа (Ю.ЛУЦЕНКО) є членом уряду, справу стосовно нього передано до Генеральної прокуратури», - сказав прокурор, додавши при цьому, що всі слідчі дії, які мала провести київська прокуратура, виконані.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНІВЕЦЬКИМ, і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.