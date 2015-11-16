Порошенко розповів про свою стратегію боротьби з корупцією, процитувавши Лінкольна

Глава держави виступав на антикорупційної конференції, передає "112 Україна".

"Якщо б у мене було 8 годин для того, щоб зрубати дерево, я б витратив 6 годин для того, щоб наточити мою сокиру", - процитував президент, зазначивши, що авторство цієї фрази приписують американському президенту Аврааму Лінкольну.

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"Це той, який зображений на 5 доларовій купюрі, хоча в корупційних схемах, за словами правоохоронців, великим попитом користуються папірці з Франкліном. Цитування Лінкольна доречно, щоб проілюструвати нашу боротьбу з корупцією", - заявив глава держави.

Раніше Порошенко заявив, що США задоволені боротьбою з корупцією в Україні.