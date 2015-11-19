В ЄС уже не вимагають замінити "людей Шокіна" в комісії Антикорупційної прокуратури

В Євросоюзі уже не вимагають замінити представників, призначених за квотою ГПУ, у складі комісії з відбору Антикорупційного прокурора.

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Про це повідомив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган, передає Європейська правда.

"Щодо комітету з обрання антикорупційного прокурора – у ЄС справді була занепокоєність щодо окремих осіб по квоті генпрокурора", - зазначив Йоганнес Ган.

"Але відбулися переговори президента Юнкера з президентом Порошенком, після яких мала місце ротація. Після цього нових вимог ми, наразі, не маємо", - додав він.

Нагадаємо, раніше між Україною з одного боку та ЄС і США з іншого виникла дискусія щодо складу комісії з відбору керівника Антикорупційної прокуратури. Представники Заходу наполягали на заміні декількох осіб, обраних за квотою ГПУ. 6 листопада на сайті Генпрокуратури з’явилася інформація щодо змін у комісії, однак Юрій Севрук, через якого точилися суперечки, лишився у її складі.