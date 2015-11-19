Слідство вивчає причетність Лукаш до злочинів проти Євромайдану – прокуратура

Слідство вивчає причетність екс-міністра юстиції Олени Лукаш та інших тодішніх урядовців до злочинів проти учасників Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Причетність Олени Лукаш, як і інших екс-урядовців, слідство вивчає на предмет причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

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Прокуратура повідомила їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн. Того ж дня народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш, проте вона впродовж вихідних 7.8 листопада залишалася в СІЗО.

11 листопада захист Лукаш оскаржив обраний їй запобіжний захід.

18 листопада Апеляційний суд Києва зменшив з 5 млн 115 тис грн до 2,5 млн грн суму грошової застави, водночас залишивши Лукаш під домашнім арештом.