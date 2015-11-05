Закарпатську обласну раду сформують 6 політичних сил - ОВК

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив голова Закарпатської обласної виборчої комісії Микола Сличко.

За його словами, комісія завершила опрацювання 100 % бюлетенів вчора ввечері, 3 листопада, було затверджено протоколи з результатами виборів і оголошено їх.

Сьогодні, 4 листопада, результати голосування передали в ЦВК.

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Згідно з протоколом, Закарпатську обласну раду сформують 6 політичних сил. Найбільшу кількість мандатів отримала політична партія «Єдиний центр» - 19, їй віддали свої голоси близько 22,7 % виборців з ти, хто взяв участь у голосуванні.

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» дала до Закарпатської обласної ради 15 депутатів, за неї проголосували 18,05 % виборців. «Відродження» матиме в складі обласної ради 11 депутатів (12,6 % голосів виборців), «КМКС» Партія угорців України - 8 депутатів (9,44 % виборців), ВО «Батьківщина» - 7 депутатів (8,3 % голосів), «Опозиційний блок» - 4 депутатів (5,38 %).

Загалом у голосуванні взяли участь 466 тисяч 758 виборців.