У Єврокомісії прокоментували лист Юнкера Путіну: він не висловлював жодних нових пропозицій

Так сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН прокоментував речник Єврокомісії інформацію про те, що в листі Юнкер пропонував Путіну поліпшення відносин ЄС із Євразійським економічним союзом в разі прогресу із дотриманням припинення вогню на Донбасі.

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«Президент Юнкер надіслав листа президентові Путіну після короткого обміну думками в понеділок, в кулуарах саміту G20. Лист не представляє ніякої нової позиції, і не надає ніяких зобов'язань. Він просто підтверджує готовність президента розглянути можливу взаємодію з Євразійським економічним союзом (ЄврАзЕС) у встановленому порядку, при проведенні консультацій з державами-членами і у синхронізації з виконанням Мінських угод», - сказав він.

При цьому речник нагадав, що служби Комісії готують дослідження про можливі варіанти співпраці з ЄврАзЕС.

Нагадаємо, учора Reuters повідомляв, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запропонував президенту Росії Володимиру Путіну тісніші торговельні взаємини між ЄС та Митним союзом у випадку прогресу із дотриманням припинення вогню на Донбасі.