МЗС Росії глибоко стурбований планами України

Міністерство закордонних справ Російської Федерації глибоко стурбоване планами України щодо припинення ретрансляції російських телеканалів за системою кабельного телебачення.

Про це йдеться коментарі Департаменту інформації й друку МЗС Росії щодо ситуації з російською мовою в Україні, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Останнім часом на адресу керівництва Російської Федерації та МЗС Росії надходять численні звернення українських громадських організацій і громадян із глибокою стурбованістю у зв`язку з погіршенням ситуації з російською мовою в Україні, зокрема, у зв`язку з планами відключення з системи кабельного телебачення країни програм російських телеканалів, наголошується в документі.

У зазначеному зверненні висловлюється обгрунтована тривога з приводу того, що українська влада всупереч думці мільйонів російськомовних громадян України фактично веде справу до тотальної українізації національного телеефіру. Прямо констатується, що в даному випадку йдеться про «створення в Україні моноетнічного гуманітарного простору», сказано в коментарі МЗС Росії.

На думку міністерства, особливо гостро це питання, як зазначається, стоїть у південно-східних регіонах України, де більшість населення – російськомовні громадяни. У зв`язку з цим вони направили російському керівництву копію їхнього звернення до Президента України В.А.ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Ю.В.ТИМОШЕНКО й голови Верховної Ради А.П.ЯЦЕНЮКА з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що складається в українському телеефірі.

МЗС Росії підкреслює, що в Москві повністю розділяють глибоку стурбованість російськомовного населення України з питання ретрансляції російських телеканалів на її території. «Ми вважаємо, що такі кроки, якщо вони будуть зроблені, є порушенням відповідних положень російсько-українських домовленостей про співпрацю засобів масової інформації двох країн і не відповідають добросусідському й дружньому характеру наших відносин», - зазначає Міністерство закордонних справ РФ.

Зі свого боку російське зовнішньополітичне відомство обіцяє добиватися, щоб в Україні відповідно до національного законодавства й загальноприйнятих міжнародних стандартів дотримувалися демократичні норми при забезпеченні конституційного права громадян – на вільний вибір джерел інформації.