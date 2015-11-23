Яценюк говоритиме з представниками Меджлісу щодо ситуації з електропостачанням Криму

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає кореспондент УНІАН.

«Відбудеться розмова по всій проблематиці, яка виникла вчора-позавчора у Криму», - сказав він.

Віце-прем'єр зазначив, що у разі необхідності уряд збереться і ухвалить необхідні рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що через пошкодження ліній і підстанцій вітчизняна енергосистема вимушено припинила поставку електрики до двох районів Херсонської області, АР Крим, також виникла небезпека для забезпечення 40% споживачів Херсонської й Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. На даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.