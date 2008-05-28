Кличко подав до суду на МВС

Кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО звернувся до окружного адміністративного суду столиці з проханням встановити факт бездіяльності Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання підкупу виборців у день виборів 25 травня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник Блоку Кличка, юрист Валерій КАРПУНЦОВ.

За його словами, відповідний позов В.КЛИЧКА був зареєстрований у суді сьогодні. В.КАРПУНЦОВ наголосив, що представники МВС не вжили усіх необхідних заходів, щоб запобігти підкупу виборців, і цьому є підтвердження. “Є конкретні акти і конкретні звернення”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

Крім того, за його словами, коли представники Блоку Кличка звертали увагу правоохоронців на безпосередні порушення, останні жодним чином не реагували на це. “Правоохоронці не зробили жодної дії, щоб запобігти підкупу”, - зазначив він.