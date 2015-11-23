Договір про постачання електрики до Криму слід переглянути або анулювати - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Ми зробимо все можливе, щоб допустити всі необхідні служби для того, щоб вони провели певні ремонтні роботи, щоб не постраждали якісь наші об'єкти як на території Криму, так і на материковій частині України», - заявив він.

Водночас, Джемілєв зазначив, що договір про постачання електроенергії в Крим слід переглянути або анулювати.

Читайте такожЯценюк говоритиме з представниками Меджлісу щодо ситуації з електропостачанням Криму

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

23 листопада в «Укренерго» заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. Наразі Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.