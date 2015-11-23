Порошенко підписав зміни до Кодексу законів про працю щодо протидії дискримінації

Президент Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) (№3442).

Як повідомляється на сайті парламенту, закон повернуто з підписом від президента 23 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада ухвалила відповідний закон щодо протидії дискримінації у сфері праці.

Читайте такожРада все-таки внесла антидискримінаційну поправку до Кодексу законів про працю

За це рішення проголосували 234 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом статтю 2-1 Кодексу законів про працю України викладено в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.