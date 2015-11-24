ВР розгляне питання "Чорноморнафтогазу" і роздержавлення ЗМІ (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, в першому читанні сьогодні також розглядатиметься законопроект про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Розглядатиметься також законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України.

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Серед низки економічних питань також зокрема скасування ввізного мита на електромобілі.

Крім того, зокрема депутати розглянуть законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.