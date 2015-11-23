Гройсман: експерти Євросоюзу не висловили зауважень до безвізових законів

Про це повідомив спікер парламенту Володимир Гройсман під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи отримав парламенту висновки європейських експертів щодо закону про спецконфіскацію.

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"По жодному із законів з пакета безвізового режиму ми не отримали жодних заперечень на даний момент, на дану хвилину. Тому вони будуть підписані і відповідним чином оприлюднені", - сказав голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада проголосувала останній з "безвізового пакету" - антидискримінаційний законопроект №3442.