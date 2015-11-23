Гройсман: експерти Євросоюзу не висловили зауважень до безвізових законів
13:45, 23 листопада 2015Політика
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Експерти Євросоюзу не висловили зауважень до "безвізових" законів.
Гройсман заявив, чтио у ЄС немає претензій по "безвізовим" законам / УНІАН
Про це повідомив спікер парламенту Володимир Гройсман під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи отримав парламенту висновки європейських експертів щодо закону про спецконфіскацію.
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"По жодному із законів з пакета безвізового режиму ми не отримали жодних заперечень на даний момент, на дану хвилину. Тому вони будуть підписані і відповідним чином оприлюднені", - сказав голова Верховної Ради.
Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада проголосувала останній з "безвізового пакету" - антидискримінаційний законопроект №3442.
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