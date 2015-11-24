Є всі підстави очікувати на позитивну доповідь Єврокомісії щодо безвізового режиму для України - результати засідання старших посадових осіб

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у вівторок в Брюсселі за результатами засідання Старших посадових осіб безвізового діалогу.

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"Є дуже багато факторів, які цьому сприяють. Ми, дійсно, принципово виконали більшість з вимог", - заявила заступник міністра.

За її словами, станом на сьогодні у Європейської сторони ще немає "остаточного бачення щодо того, що було прийнято Верховною Радою". "Вони не можуть зараз сформувати свою реакцію, але у нас є ще два тижні, протягом яких ми маємо забезпечити надання як законів, які були прийняті, так і проведення додаткових зустрічей для обговорення результатів аналізу Європейською комісією цих законів. І якщо вони будуть задоволені тим, що є, я сподіваюся, що рішення буде позитивним", - пояснила вона.

За словами Зеркаль, також вирішальним є і цей тиждень, коли має бути обраний антикорупційний прокурор. "Є питання з приводу того, що має бути забезпечений прозорий процес обрання антикорупційного прокурора, і цей тиждень є вирішальним, оскільки на цьому тижні має завершитися процедура його обрання. Також є питання до законів, які були прийняті Верховною Радою, оскільки вони ще не бачили остаточної версії редакції закону, який стосується створення Агентства з розшуку та повернення активів, а також вони не бачили остаточної версії того закону, який був ухвалений стосовно арештованого майна", - деталізувала заступник міністра.

Зеркаль уточнила, що на рівні старших посадових осіб зустріч була останньою, але "інтенсивний діалог" буде продовжено.

Дипломат також пояснила, що з виконанням технічних критеріїв завершилося "тільки перше коло пекла". "Після цього Комісія готує доповідь, яка потім обговорюється країнами-членами, і потім починається законодавча процедура - це проведення законодавчого акта через Раду ЄС та парламент. Тут ми маємо весь час показувати свій прогрес", - наголосила вона.

Говорячи про часові рамки законодавчого процесу, Зеркаль, пославшись на досвід Молдови, припустила, що це "не більше, ніж півроку".