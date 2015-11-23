"Кримнаш": лише 3% росіян продовжують вважати Крим українським - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру", передає "КоммерсантЪ".

Про те, що означає вираз "Кримнаш", 52% опитаних росіян відповіли, що для них це "символ перемоги і гордості у зв'язку з тим, що Крим "повернувся до складу Росії".

При цьому "символом відродження Росії" "Кримнаш" виявився для 16% респондентів, символом "перемоги над українськими націоналістами" - для 9%.

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Лише 7% опитаних відповіли, що "Кримнаш" - це "позбавлений сенсу вираз", 5% сказали, що це "пропагандистське гасло". Ще 10% не змогли відповісти.

Також варто наголосити, що тільки 3% респондентів вважають, що півострів має входити до складу України, 5% - що він повинен бути незалежною державою і 87% - що він повинен бути частиною РФ (близько 6% вагалися з відповіддю).

Зазначимо, що в серпні 2014 року частиною Росії Крим хотіли бачити 73% респондентів.