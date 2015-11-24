У Франції обіцяють і надалі допомагати Україні відстоювати територіальну цілісність

Франція та ЄС будуть і надалі допомагати Україні обстоювати суверенітет та територіальну цілісність, включно з Кримом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету у закордонних справах національних зборів Франції Елізабет Гігу сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Франція та Європа лишаються пліч-о-пліч з Україною, аби допомагати їй обстоювати її суверенітет та територіальну цілісність, включаючи звісно і Крим», - заявила вона.

«Ця підтримка буде тривати неухильно і надалі. Ми мали нагоду продемонструвати, що ми зі свого боку готові до певних жертв, згадаю лише епізод з не поставкою РФ кораблів «Містралі», - додала Гігу.