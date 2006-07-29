Стан переговорів про підписання Універсалу

Учасники переговорів з підписання Універсалу національної єдності проводять внутрішні консультації з політичними силами.

Як повідомили УНІАН в Офіційному Інтернет-представництві глави держави з посиланням на Першого заступника глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИКА, “до числа питань, які потребують додаткового обговорення, належать політичні формулювання завдань, що стосуються реалізації державної мовної політики, збереження цілісності, унітарності та соборності України, європейської та євроатлантичної інтеграції України та подальшої діяльності в рамках ЄЕП”.

«Сьогодні о 4:30 завершився робочий раунд переговорів в рамках національного круглого столу, ініційованого Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. На переговорах погоджено переважну більшість пріоритетних питань державного розвитку, викладених в Універсалі національної єдності. Круглий стіл домовлено продовжити після внутрішніх консультацій політичних сил-учасниць переговорів, які відбудуться у суботу і неділю», – повідомив І.ВАСЮНИК.

За його словами, «Президент підтверджує свою послідовну позицію щодо необхідності консолідації відповідальних політичних сил країни, відмови від неперспективних і надуманих політичних установок і досягнення консенсусу навколо вирішення питань, що штучно роз`єднують суспільство, стосуються гарантування безпеки держави та забезпечення добробуту і спокою громадян».

Секретаріат Президента у суботу, 29 липня, та неділю, 30 липня, працює у робочому режимі.