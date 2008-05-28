Від Ющенка Тимошенко передали: стабільність коаліції - її турбота

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ заявляє, що стабільність коаліції залежить, насамперед, від дій уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, підкресливши, що позицією Президента України є те, що коаліція має бути збережена будь-якою ціною.

«Саме від уряду залежить стабільність коаліції», - сказав він, передаючи позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА.

За словами С.ГАВРИША, Президент закликає політичні сили, що складають владну коаліцію, об’єднатись навколо ідеї консолідації.

Також він зазначив, що Президент закликає уряд відмовитись від політизації своїх дій, підкресливши, що представники правлячої коаліції та уряду мають об’єднатися навколо положень послання Президента до Верховної Ради.