Тимошенко обіцяє відновити пільги і виплати всупереч рішенню КС

Кабінет міністрів відновить соціальні виплати, припинені за рішенням Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд зараз прийняв постанову, якою всупереч рішенню Конституційного Суду, але, базуючись на тих статтях закону про державний бюджет, який сьогодні все ще зберігається в дії в деякій частині, відновлює всі соціальні виплати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що в тому випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра підпише закон про відновлення прибуткової частини державного бюджету й Пенсійного фонду, то можна буде говорити про припинення ще однієї провокації, спрямованої проти демократичної коаліції й уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз підкреслила, що рішення КС носить замовний характер. На її думку, в змінах до Конституції необхідно передбачити інший механізм формування Конституційного Суду.

«Я переконана в тому, що в Конституцію мають бути внесені зміни, що КС формується не на політичній основі, а на основі професіоналізму, на основі справжніх кваліфікаційних вимог до конституційних суддів. Крім того, необхідно ввести відповідальність суддів КС за ухвалення явно неправосудних рішень. Я хочу нагадати той випадок, коли КС визнавав другий президентський термін Леоніда КУЧМИ першим терміном. І таких прикладів, на жаль, достатньо в КС», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги й соціальні гарантії для громадян країни.

Суддя КС, доповідач із цього питання Дмитро ЛИЛАК зазначив, що припинено конституційне провадження за конституційним поданням 101 депутата щодо тих норм закону про держбюджет на 2008 рік, які ще не набули чинності.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, 28 травня, що КС ухвалив дане рішення за політичним замовленням Секретаріату Президента й Партії регіонів.