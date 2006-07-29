Суботній радіовиступ Ющенка скасовано

Радіозвернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до українського народу прозвучить за підсумками переговорів щодо підписання Універсалу національної єдності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

У повідомленні зазначається, що у зв’язку із процесом політичних переговорів щодо підписання Універсалу національної єдності за участю Президента України у суботу, 29 липня, традиційного радіозвернення В.ЮЩЕНКА до українського народу не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.

За домовленістю сторін протягом суботи 29 липня та неділі 30 липня пройдуть консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил-учасниць переговорів.