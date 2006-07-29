Суботній радіовиступ Ющенка скасовано
Звернення Президента України до народу прозвучить за підсумками переговорів
Радіозвернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до українського народу прозвучить за підсумками переговорів щодо підписання Універсалу національної єдності.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.
У повідомленні зазначається, що у зв’язку із процесом політичних переговорів щодо підписання Універсалу національної єдності за участю Президента України у суботу, 29 липня, традиційного радіозвернення В.ЮЩЕНКА до українського народу не відбудеться.
Як повідомляв УНІАН, у ніч з п`ятниці на суботу, у ході засідання "круглого столу" у Секретаріаті Президента главі держави та лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.
За домовленістю сторін протягом суботи 29 липня та неділі 30 липня пройдуть консультації лідерів фракцій з політрадами політичних сил-учасниць переговорів.