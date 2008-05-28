Яценюк нагадав, що Конституція - не політична реклама

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє про неприпустимість переформатування Конституції під партійні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту заявив сьогодні на прес-конференції в Одеській обласній державній адміністрації.

«У сьогоднішніх політичних умовах конституційні зміни використовуються у вузькополітичних цілях окремих політичних сил. Мова йде про те, що хочуть відформатувати Конституцію як статут тієї чи іншої партії. Це – крах державотворення», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, «якщо форматувати Конституцію під поточну ситуацію, то це означатиме, що буде Конституція особистостей”. Це означає, наголосив А.ЯЦЕНЮК, що “це Конституція тієї чи іншої політичної сили. І це не означає, що ця Конституція є документом нації і держави».

Як зазначив керівник парламенту, процес підготовки до внесення змін в Конституцію розпочато правильно. “Але, як завжди, на цьому поприщі починаються ті чи інші інсинуації», - констатував він.

“Я можу гарантувати, що зараз з’явиться ще енна кількість редакцій Конституції, піднімуть, зокрема, питання статусу мови, державного устрою федералізму. Кожен же хоче електоральні бали перед виборами», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Між тим, підкреслив він, «Конституція – не політична реклама. Тому моя позиція чітко формулюється: кардинальних змін державного ладу не повинно бути”. У той же час, голова Верховної Ради України наполягає на «завершенні політичної реформи у формі парламентсько-президентської республіки».

За його словами, «перший крок зроблений, тепер треба зробити другий, а саме: змінити повноваження місцевих адміністрацій, передати виконкоми місцевим радам і надати адміністраціям наглядові функції».

«Тільки після того, як проживемо багато років у цій системі координат, тоді зможемо говорити про те, хто яку республіку хоче. Конституція не може мінятися кожен рік», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

“Не навчившись виконувати Конституцію, ухвалену 1996 року, ми зараз декларуємо намір прийняти новий Основний Закон. Але якщо попередню Конституцію не виконуємо, де гарантії, що будемо виконувати нову? Тому на поточному політичному етапі я виступаю за призупинення внесення змін до Конституції України», - сказав спікер.

“У сучасних суспільно-політичних і соціально-економічних умовах зміна Конституції призведе до розбалансування державної влади», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Щодо напрацьованих проектів законів, які визначають зміни повноважень органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій, то маємо справу з непопулярними речами. Думаю, що посилення повноважень місцевих держадміністрацій повинно супроводжуватися суцільною зміною системи місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На думку голови парламенту, передбачуваний перерозподіл повноважень, зокрема надання права місцевим адміністраціям зупиняти акти органів місцевого самоврядування – нічого корисного не привнесе суспільству. “Від цього не стане ні більше коштів в обласному бюджеті, ні соціальні програми не стануть кращими. Іншими словами, ці зміни не впливають безпосередньо на рівень соціально-економічного розвитку. Тому прийняття таких законів повинно здійснюватися у суцільному комплекті загальної реформи місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій”, - сказав він.

Голова Верховної Ради України також вважає, що наразі не на часі і питання адміністративно-територіальної реформи.

А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що зараз немає ані кадрів, ані умов для здійснення адміністративно-територіальної реформи. «Якщо ми її розпочнемо у неї буде така ж само доля як у попередньої», - пояснив він.