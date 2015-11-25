Франція буде брати участь у підготовці держслужбовців України - Зубко

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за результатами зустрічі з міністром з питань децентралізації та державної служби Франції Маріліз Лебраншю під час робочої поїздки в Париж.

За його словами, Україна і Франція зацікавлені у посиленні співпраці в напрямку децентралізації та організації регіональної влади, а також у сфері територіального розвитку та реформи державної служби.

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"Франція запропонувала свою допомогу в проведенні реформування українських закладів освіти, які проводять підготовку державних службовців", - зазначив Зубко.

Він повідомив про готовність Франції надати Україні модульні програми для підготовки службовців як в органах держслужби, так і в органах місцевого самоврядування.

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"Наші французькі партнери запропонували допомогу в розвитку програми з підготовки місцевих голів - Школи мерів", - додав чиновник.

Зубко зазначив, що незабаром до Києва приїде група французьких експертів, які будуть співпрацювати з Мінрегіоном у розробці та імплементації закону про префектів.

"Крім того, український уряд розраховує на участь та активну допомогу в цьому процесі з боку Національної школи адміністрації при прем'єр-міністрі Франції", - зазначив віце-прем'єр.