Усю провину за втечу голів виборчкомів покладають на БЮТ і НУНС

Сьогодні співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Алла Шлапак повідомила, що голови п`яти виборчих дільниць у Дніпровському, Деснянському і Шевченківському районах приховалися зі своїх робочих місць.

«Сьогодні стався безпрецедентний випадок, коли відразу на декількох виборчих дільницях зникли їхні голови. Цими виборчими дільницями виявилися саме ті, на яких було призначено уточнення протоколів голосування. Зокрема, це стосується Дніпровського району, де три голови дільничних комісій на дільницях 22, 27 і 81 покинули свої робочі місця та зникли у невідомому напрямі. Все троє - представники від БЮТ. У Деснянському районі на дільниці 55 і у Шевченківському районі на дільниці 95 зникли по одному голові дільничних комісій - представників від блоку НУНС. Іде штучна затримка в підрахунку голосів, оскільки партії-аутсайдери незадоволені результатами виборів. Інакше немає сенсу зникати з місця роботи до закінчення виборчого процесу і підведення підсумків виборов», - заявила Алла Шлапак.

Вона вважає, що подібні інциденти не зможуть вплинути на підведення остаточних підсумків київських виборів, та оцінку цим випадкам мають надати правоохоронні органи.

«Самі випадки зникнення голів комісій є абсолютно безглуздими. Вибори відбулися і кияни свій вибір зробили. Всю провину за п`ять голів дільничних комісій, що втекли, мають узяти на себе ті політичні сили, які їх висували, - БЮТ і НУНС», - заявила Алла Шлапак.