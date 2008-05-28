Ющенко: Україна давно потребує прагматичного уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд “повернутися з виборів” і зайнятися практичною роботою. Про це він заявив у коментарі журналістам у Торонто.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна давно потребує прагматичного уряду, який би займався не піаром, а прагматичною роботою на благо нації.

Президент зауважив, що не пам’ятає в світовій практиці випадків, коли засідання уряду, “як мильну оперу”, транслюють на телебаченні.

Він зауважив, що уряди всіх країн без публічності, не виливаючи сміття назовні, працюють над покращенням життя. “Я відчуваю, що нашому уряду бракує прикладної, прагматичної політики”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що не хоче дуже глибоко коментувати сьогоднішні заяви прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, але він хотів би бачити міністрів у своїх кабінетах, а не на майданах. “Я є партнер уряду і партнер парламенту щодо організації стабільної роботи. Мені як нікому вигідно, щоб ця робота була стабільною”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.