Україна підтримує створення Чорноморського єврорегіону

Україна підтримує створення нового Чорноморського єврорегіону.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА, виступаючи сьогодні на 15-й сесії Конгресу місцевих і регіональних властей Ради Європи в Страсбурзі.

«Україна активно підтримує одну з останніх ініціатив Конгресу Ради Європи про створення нового єврорегіону в басейні Чорного моря», - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні представлені 6 єврорегіонів, а 19 регіонів України, що займають 77% території країни, мають статус прикордонних.

В.КУЙБІДА також додав, що українські області вже є активними учасниками багатьох спільних трансграничних проектів у рамках фінансової допомоги Європейського Союзу, зокрема, в рамках Європейської політики сусідства.

«Я б хотів відзначити, що західні сусіди України (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина) ефективно використовували своє членство в Раді Європи для вступу до Євросоюзу, що є хорошим прикладом і для нашої держави», - підкреслив український міністр.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес регіональних і місцевих властей Ради Європи в 2006 році виступив з пропозицією створити Чорноморський єврорегіон. Створення цього регіону має сприяти розвитку демократії і належного управління, а також сприяти посиленню безпеки і стабільності в цьому регіоні.