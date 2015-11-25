Прокуратура відкрила справу за фактом незаконного обшуку в приймальні Філатова (документ)
Прокуратурою Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку співробітниками ГПУ у приймальні екс-нардепа Бориса Філатова.
Про це йдеться у довідці прокуратури, опублікованій адвокатом Оксаною Томчук на її сторінці в Facebook.
Зазначається, що провадження було відкрито за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України - "перевищення влади або службових повноважень, що супроводжується насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями".
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