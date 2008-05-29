Ющенко: я не буду згадувати, хто блокував мій виступ у ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо планів розвалу демократичної коаліції. Про це він заявив у коментарі журналістам у Торонто.

Президент наголосив, що демократична коаліція має працювати. “Коли київські вибори програні – докоряють Президентові, чи ще комусь, що він руйнує коаліцію. Вибачте, я не буду згадувати, хто блокував мій виступ у ВР, я не буду згадувати, хто блокує ухвалення внесення змін до бюджету...”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав не шукати проблеми там, де їх не існує.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що коаліція має працювати в рамках діючої угоди.

Водночас він зауважив, що хотів би, щоб рішення коаліції приймалися колегіально, а не одноосібно. “Щоб уряд не походив на структуру, де соло належить групі людей або одній людині, а потім виникає багато розходжень по тому, хто прийняв те чи інше рішення”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА, його Секретаріат і Партію регіонів не знищувати Україну заради формування широкої коаліції. «Якщо ви хочете створювати широку коаліцію – створюйте її, але для цього не потрібно знищувати Україну. Просто чесно створіть, і все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку прем`єр-міністра, демократична коаліція, розуміючи загрозу для країни, 228 голосами депутатів ухвалила рішення про відновлення дохідної частини бюджету і Пенсійного фонду.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір разом із міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ у четвер вранці зустрічати в аеропорту В.ЮЩЕНКА, який повертатиметься в Україну після офіційного візиту до Канади.

«Ми зустрічатимемо Президента з Канади для того, щоб переконати його не знищувати фінансову стабільність і фінансову систему країни, та все ж таки зупинитися у знищенні роботи уряду і підписати цей законопроект, прийнятий нашою демократичною коаліцією, яка бореться за останні краплі довіри, що залишаються в суспільстві до демократичної коаліції», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.