Поліція евакуює Харківську ОДА через повідомлення про мінування
10:47, 26 листопада 2015Політика
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У Харкові поліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування будівлі Харківської обласної державної адміністрації.
У Харкові знову "замінували" ОДА / kh.depo.ua
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про те, що у будівлі ОДА нібито закладена вибухівка, надійшла в чергову частину Київського відділу поліції сьогодні о 9:40.
На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
Зазначене повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Проводиться евакуація громадян.
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