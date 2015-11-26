Поліція евакуює Харківську ОДА через повідомлення про мінування

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про те, що у будівлі ОДА нібито закладена вибухівка, надійшла в чергову частину Київського відділу поліції сьогодні о 9:40.

На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

Зазначене повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку. Проводиться евакуація громадян.