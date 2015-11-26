Адвокат Небесної сотні розповіла про саботування ГПУ розслідування розстрілів на Майдані

Про це вона сказала в інтерв'ю Новому времени, коментуючи розслідування ГПУ розстрілу Небесної сотні.

За її словами, безпосередньо слідство у справі, очолюване Сергієм Горбатюком, працює — «у них є деякі успіхи», але працює по цій справі лише п'ята частина від необхідного числа слідчих.

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«Їх досі не можуть забезпечити потрібною технікою, хоча вона куплена. В результаті у багатьох співробітників ГПУ, розслідують розстріли на Майдані, ні навіть комп'ютерів. Я вже мовчу про відсутність сервера і ПЗ для обробки відео»,— розповідає адвокат.

Крім цього, Закревська наводить ще один приклад того, як генпрокурор Віктор Шокін саботує розслідування.

«Коли на початку 2015-го року громадські активісти дізналися, що всі епізоди справ по Майдану без толку порошилися в київській прокуратурі, вони вимагали притягнути до відповідальності осіб, що завалили роботу. Шокін вхопився за ідею і створив так зване управління з розслідування нерозслідувань. А його керівником призначив Сергія Нечипоренка — представника прокуратури Києва, який і завалив справи по Майдану», - сказала вона.

Адвокат зазначила, що нове управління так і не змогло встановити, хто допоміг втекти екс-голові Беркуту Дмитру Садовнику, хто знищив беркутівську документацію, і хто все це покривав. «Замість цього підлеглі Нечипоренко постійно допитують слідчих, які ведуть справи з Майдану», - підкреслила Закревська.

Повне інтерв'ю читайте у випуску журналу Новое время №44 від 27 листопада.