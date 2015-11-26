Луценко сподівається, що парламент цього року направить до КС зміни до Конституції щодо судової реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

Він нагадав, що внесений президентом законопроект ще має розглянути профільний комітет парламенту.

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“Я дуже сподіваюся, що ще цього року ми направимо відповідні зміни до Конституційного суду, бо ми заборгували суспільству зміни саме в цьому напрямку”, - сказав Луценко.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу змін до Конституції, якими парламент пропонують позбавити права висловлювати недовіру генеральному прокурору України, Луценко зазначив: “Зміни до Конституції, які передбачають цю новелу, є врахуванням вимог Венеційської комісії, яка наполягає на більшій незалежності прокурора, зокрема, від народних депутатів”.

“Комусь це може подобатись, комусь це може не подобатись, але це правила Європейського Союзу. Мені, між іншим, це також не дуже до вподоби — я вважаю, що парламент як колегіальний орган, який представляє український народ, мав би залишати вплив і на суддів, і на прокурорів. Але європейці вважають інакше”, - додав Луценко.

За його словами, з цього питання буде “велика політична дискусія”.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Проект був затверджений Конституційною Комісією 30 жовтня 2015 року. Національна рада реформ на своєму засіданні 9 листопада рекомендувала президенту внести його на розгляд Верховної ради, а Верховній Раді – розглянути цей проект в першому читанні протягом поточної сесії.