"Самопоміч" з'ясує у своєї фракції в Дніпропетровську ситуацію під час складення присяги мером

Керівництво «Самопомочі» буде з’ясовувати у своєї фракції у Дніпропетровській міській раді питання щодо ситуації при складанні присяги новообраним мером Дніпропетровська Борисом Філатовим.

Про це голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання про сьогоднішні події у Дніпропетровській міськраді.

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Березюк зауважив, що "це місцеві проблеми, і їх треба запитувати". "Чому прийняла рішення міська організація - ми не знаємо, тому що це є їхня справа. Те, що справді вчора зал (Верховної Ради - УНІАН) поступив абсолютно неадекватно до вибору і дніпропетровських громадян, і чернігівських, це не мало сенсу - не голосувати за те (дострокове припинення повноважень Філатова у зв’язку з особистою заявою про складення депутатських повноважень через перемогу на виборах міського голови – УНІАН).

Березюк повторив: «Те, що сталося у Дніпропетровську - треба запитувати у Дніпропетровську», і додав, що буде запитано у міській організації «Самопомочі»: «Чому так сталося, яка там є причина?».

На запитання щодо інформації, що начебто "Самопоміч" у Дніпропетровській міськраді перебуває в певній коаліції з "Опозиційним блоком", Березюк відповів, що "Самопоміч" є "Самопоміччю" і «залишається на тому місці, де вона є, ні з ким не буде вступати ні в які альянси. Тільки заради розвитку".

"У міських радах немає коаліцій", - сказав він і, говорячи про фракцію «Самопомочі» у Дніпропетровській міськраді, зауважив, що це - "свідомі, сучасні, дуже освічені, інтелігентні, патріотичні люди, і ні з якими "Опозиційними блоками" й іншими партіями у коаліцію не вступаємо".

Водночас, на запитання про можливість розпуску фракції "Самопоміч" у міськраді Дніпропетровська Березюк відповів: "Це нереально... Ми дуже любимо і поважаємо пана голову Філатова, але сьогодні це не є навіть наша компетенція це коментувати".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, відбулося перше після місцевих виборів засідання Дніпропетровської міської ради 7-го скликання. Депутати й обраний мер Дніпропетровська Філатов склали присягу.

Водночас, представники «Самопомочі» та «Опозиційного блоку» намагалися зірвати засідання. За їхніми словами, законно обраний мер Філатов не мав права складати присягу, оскільки Верховна Рада 26 листопада не проголосувала за припинення його депутатських повноважень.

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Філатов вважає, що в міській раді створена широка коаліція за участю «Самопомочі», «Опозиційного блоку» та «Громадянської позиції». Він закликав лідера «Самопомочі» Андрія Садового розпустити фракцію «Самопоміч» в Дніпропетровській міськраді. «Якщо він відповідальний політик – мусить ухвалити таке рішення», – сказав на брифінгу мер Дніпропетровська.

Водночас, у прес-службі лідера «Самопомочі» заявили, що цю ситуацію «Садовий не коментує».