Яценюк: Головним винуватцем Голодомору була Москва, Кремль був і залишається вбивцею

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у своєму зверненні, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

«Головним винуватцем Голодомору була Москва. Кремль був і залишається вбивцею. Головним злочинцем, який спланував і вчинив акт геноциду проти Українського народу, був тоталітарний радянський комуністичний режим», - сказав він.

«Над комуністичним режимом і російським шовінізмом рано чи пізно, але неминуче буде здійснено правосуддя і проведено міжнародний трибунал», - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що ідеологічною основою для дій радянського терору став великодержавний російський шовінізм: «Я звинувачую російський шовінізм у масштабних злочинах проти людяності».

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Від агресії російського шовінізму постраждав кожен сусідній з Росією народ, підкреслив голова уряду: «По всьому периметру російської держави не існує жодної країни, з якою Кремль підтримував би рівні і доброзичливі відносини».

«Глибока, вікова хвороба російського шовінізму і зневаги до кожного сусіда, його культури, мови чи релігії сьогодні активно заохочується режимом президента Путіна, - наголосив Яценюк. - Фактично, шовінізм проповідується з найвищих кафедр і духовних престолів Росії. Погляньте, з якою ненавистю і злобою російський шовінізм навіть зараз продовжує заперечувати Голодомор, захищаючи й аргументуючи людожерство Сталіна та зводячи йому пам’ятники».

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За словами Яценюка, російський шовінізм намагається будь-якою ціною виправдати агресію Кремля проти всіх націй: українців, кримських татар, білорусів, литовців, латвійців, естонців, казахів, народів Східної Європи та Центральної Азії: «Захищаючи Сталіна, вони прагнуть обстояти війну проти інакодумства, свободи, проти волелюбної частини самої Росії - її ліберального середовища».

Глова уряду України наголосив, що підтримує ініціативу балтійських партнерів, які розпочали процеси стосовно притягнення до міжнародної відповідальності за комуністичні злочини.

«Над комуністичним режимом і російським шовінізмом рано чи пізно, але неминуче буде здійснено правосуддя і проведено міжнародний трибунал», - сказав Яценюк.

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Він нагадав, що понад 70 держав світу визнали історичний факт Голодомору: «Можна сказати впевнено, що це ті країни, які шанують пам'ять про Голодомор, і вони і є справжньою коаліцією найвищих людських цінностей, демократії і гуманізму».

«Наша цінність – це свобода і повага до людини. Це – віра в людську гідність і добре життя для кожного. Вірю в таку Україну. Вона народжується зараз. Будьмо сильними. Будьмо мудрими. Будьмо вільними. І ми зробимо все, навіть неможливе», - сказав голова уряду.