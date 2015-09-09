У Росії відкрили триметровий пам'ятник Сталіну

Перед адміністрацією місцевого радгоспу встановили монумент Сталіну, висотою близько трьох метрів, пише Радіо Свобода.

Керівником радгоспу є член республіканського комітету Комуністичної партії Росії. У заяві місцевої організації партії йдеться: "інтерес до І. В. Сталіна зріс останнім часом, коли Росія переживає не найкращі часи, пов'язані з падінням промислового виробництва і санкціями, оголошеними нам країнами Заходу".

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Нещодавно республіка відзначилася ще одним випадком.

13 вересня в Росії відбудуться вибори депутатів законодавчих органів державної влади в суб'єктах РФ. У рамках передвиборної кампанії нинішній губернатор республіки Леонід Маркелов пообіцяв "перекопати дорогу" в селищі Шершунга. Причиною цього став поганий прийом чиновника.