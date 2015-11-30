В ОПОРі розповіли про порушення на виборчих дільницях Маріуполя та Красноармійська

Як повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, незначні процедурні порушення зафіксовані на 24,8% виборчих дільниць Маріуполя та 8,3% дільниць Красноармійська. «На відміну від Красноармійська, кількість незначних процедурних порушень у Маріуполі була дещо більшою, ніж у межах загальнонаціональної вибірки під час повторного голосування 15 листопада 2015 р. (17,1%)», йдеться в повідомленні.

У той же час протягом усього дня голосування зафіксовані випадки порушення таємниці голосування (насамперед, голосування поза кабінкою голосування) на 2,8% виборчих дільниць Красноармійська і 1,8% дільниць Маріуполя. При цьому 15 листопада під час повторного голосування в межах країни такі проблеми були зафіксовані на 9,2% дільниць.

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Схожі показники зафіксовані щодо фотографування бюлетенів: у Красноармійську – 2,8% виборчих дільниць, у Маріуполі – 1% дільниць. Зокрема, під час повторного голосування 15 листопада випадки фотографування виборчих бюлетенів були зафіксовані на 4,6% виборчих дільниць країни.

Як підкреслили в ОПОРІ, голосування в Красноармійську та Маріуполі не супроводжувалося випадками видачі бюлетенів без належних документів, спробами вкидання виборчих бюлетенів, проблемами із відсутністю громадян у списках виборців.

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При цьому в ОПОРі зауважили, що, за оперативною інформацією, яка надходить із виборчих дільниць Маріуполя, в окремих випадках існує загроза визнання бюлетенів такими, які не підлягають врахуванню, у зв’язку з відсутністю печаток ДВК на контрольних листах, вкинутих до скриньок для голосування.