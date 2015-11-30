Яценюк: діяльна причетність кожного українця до розвитку країни - захист проти загроз для України

На цьому наголосив прем’єр-міністр України у своєму зверненні, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

«Під час Голодомору ми гинули тому, що ми були українцями. Сьогодні ми здатні вижити тому, що ми є і будемо українцями. Як один сильний народ. Без внутрішніх чвар. Без пустопорожності. Без легкодухості», - наголосив прем’єр-міністр.

Яценюк підкреслив, що задум, план і масштаб Голодомору «були диявольські»: «Та ще більш сатанинським стало те, що сталося пізніше. Вбивці просто перегорнули сторінку. Статус «перегорнутої сторінки» тяжіє над всією нашою історією».

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Він наголосив, що «лише ми з вами можемо зупинити це»: «Пам’ять дозволяє зрозуміти, хто ми. Пам'ять формує нас і творить нашу уяву. Уява створює наше майбутнє».

«Ми є. Це – головна, фундаментальна, життєствердна істина. Це – могутня відповідь злу та ненависті проти України, проти українців, нашої мови і нашої культури. Це - відповідь кожному окупанту і кожному агресору», - сказав Яценюк.

«Ми є. Під час Революції Гідності це було доведено всім – Європі, Америці, Росії», - підкреслив він.

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Яценюк наголосив, що Голодомор є наскрізною темою нашого буття і мислення: «Особисто, на рівні кожного громадянина маємо прийняти те, що єдиним нашим захистом проти будь-якої загрози є власна діяльна причетність до розвитку і захисту України. «Я – причетний до долі держави», ці слова повинен усвідомлювати кожен».

«Вірю в Україну, вільну від зовнішньої загрози, вільну від страху і бідності. Вірю в Україну, яка здолає нинішні випробування. Будьмо сильними. Будьмо мудрими. Будьмо вільними. І ми зробимо все, навіть неможливе», - сказав Яценюк.