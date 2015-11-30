Туреччина не буде вибачатися перед Росією за збитий військовий літак, але готова до діалогу – прем’єр

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявляє, що Анкара не буде вибачатися перед РФ за збитий військовий літак, але готова до діалогу для нормалізації відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав у штаб-квартирі НАТО.

"Як прем'єр-міністр нації, яка має честь, і як прем'єр-міністр уряду, який отримав 49,5% підтримки під час останніх виборів, що є рекордом, я можу сказати, що захист нашого повітряного простору, кордонів на землі - це не тільки право, але й обов'язок мого уряду. І прем'єр-міністр, президент чи влада Туреччини не будуть вибачатися за те, що виконували свій обов'язок. Наша армія виконала свою роботу, щоб захистити повітряний простір", - наголосив Давутоглу.

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Разом з тим, він висловив готовність Анкари до діалогу з Москвою, щоб нормалізувати відносини.

"Якщо російська сторона хоче говорити і хоче запобігти будь-яким майбутнім подіям, як ця, ми готові говорити. Якщо вони хочуть інформацію від нас, ми можемо надати будь-яку інформацію щодо деталей цього випадку. Якщо вони хочуть покращити відносини для того, щоб їх нормалізувати, ми готові говорити. Але жодна країна не може просити нас вибачатися за те, що ми робимо нашу роботу", - сказав Давутоглу.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджували про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.