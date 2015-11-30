Кабмін звільнив урядового уповноваженого з питань Криму
20:45, 30 листопада 2015Політика
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Кабінет міністрів звільнив Аслана Омєр Киримли з посади урядового уповноваженого з питань АР Крим і Севастополя.
Аслан Омєр Киримли звільнений з посади урядового уповноваженого з питань Криму / qtmm.org
Про це йдеться в розпорядженні уряду №1237 від 30 листопада.
Як зазначається в документі, Омєр Киримли звільнений за згодою сторін.
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