Кабмін звільнив урядового уповноваженого з питань Криму

20:45, 30 листопада 2015
Політика
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Кабінет міністрів звільнив Аслана Омєр Киримли з посади урядового уповноваженого з питань АР Крим і Севастополя.

аслан омер кырымлы / qtmm.org

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1237 від 30 листопада.

Як зазначається в документі, Омєр Киримли звільнений за згодою сторін.

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