Рада нацбезпеки незадоволена шахтами, літаками, податками і енергетикою

Рада національної безпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні висловила серйозне занепокоєння збільшенням кількості аварій на шахтах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу після засідання РНБО повідомила секретар Ради Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона також відзначила, що уряд приділяє недостатню увагу видобутку вугілля, яке необхідне, перш за все, українській металургії і енергетиці, і пасивно займається реструктуризацією вугільної промисловості, що призводить до виникнення проблем, у тому числі і соціальних, у шахтарських регіонах.

«РНБО висловила надзвичайну схвильованість тим, що проблема безпеки праці в шахтах не тільки не вирішується, а й має тенденцію до погіршення. Це призвело до того, що Україна за кількістю трагедій на шахтах посідає одне з перших місць у світі», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА. При цьому вона відзначила, що уряд має підготувати реальну робочу програму з цього питання.

Також секретар РНБО наголосила, що під час продажу шахт уряд повинен здійснювати контроль за дотриманням усіх приватизаційних умов новим власником, перш за все, тих, що стосуються безпеки праці і надання гарантій шахтарям і членам їхніх сімей.

***

Рада національної безпеки і оборони за результатами засідання доручила урядові терміново підготувати і прийняти стратегію розвитку вітчизняної авіапромисловості до 2020 року.

Секретар ради Раїса БОГАТИРЬОВА наголосила, що на сьогодні Україна втратила серйозні позиції на ринках авіатехніки і технологій.

«Це одна з найбільших втрат Кабінету Міністрів, який сьогодні непослідовно і, на мою думку, дуже мляво реагує на стагнацію авіапрому і на банкрутство окремих, колись потужних серійних підприємств», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, відзначивши, що зупинено виробництво літаків і не виконуються контракти з їх постачання.

Це, на її думку, завдає серйозного удару по іміджу країни і приносить великі фінансові втрати, висококваліфіковані фахівці змушені залишати підприємства і конструкторські бюро. Таким чином, за її словами, не виконується програма розвитку авіапромисловості до 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Мінпромполітики на початку квітня повідомило з посиланням на керівника відомства Владимира НОВИЦЬКОГО, що уряд затвердив зміни до Державної комплексної Програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року. У повідомленні наголошувалось, що передбачений в новій редакції Програми розподіл держбюджетних коштів по напрямах фінансування є збалансованим. Всі кошти, передбачені для реалізації програми, будуть витрачені на розвиток авіації, нових зразків авіатехніки і т.п.

Загалом до 2010 на ці цілі планується направити 1 млрд. 674,9 млн. грн., з них 559 млн. грн. в 2008 році.

***

Рада національної безпеки і оборони України зобов’язала уряд внести на розгляд парламенту Податковий кодекс. За словами Раїса БОГАТИРЬОВОЇ, цей документ має запрацювати вже з 2009 року.

Також РНБО зобов’язала уряд протягом 3 місяців затвердити стратегію реалізації потенціалу членства України в СОТ. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, ця стратегія має визначити основні пріоритети економічного розвитку країни з ключовою ідеєю – держава всіма своїми ресурсами перш за все має захистити і підтримати національного товаровиробника.

Крім того, уряд має внести зміни до закону про ціни і ціноутворення та інших законів для захисту внутрішнього товаровиробника.

Принциповою для РНБО є термінова розробка урядом програми розвитку конкуренції на період до 2012 року.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, також Рада рекомендувала уряду запровадити незаборонене СОТ опосередковане субсидування для підтримки національного товаровиробника – так звані “зелені” і “жовті” скриньки – і вирішити низку інших питань.

«Президент переконаний, що виконання рішень РНБО гарантуватиме встановлення вкрай необхідних прозорих правил гри на національному ринку, дозволить відновити підприємницьку, інвестиційну довіру до уряду, і особливо у західних інвесторів, які сьогодні проявляють все більшу стурбованість спробами уряду в односторонньому порядку вийти із взаємних інвестиційних угод, що несе в собі не лише економічні, а й політичні ризики», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

***

Рада національної безпеки і оборони України відзначає неефективність політики уряду щодо диверсифікації енергоносіїв. Про це заявила на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, коментуючи підсумки засідання ради.

За її словами, у порівнянні з країнами-конкурентами, показники нашої держави з цього питання в 2-3 рази гірші. Р.БОГАТИРЬОВІЙ зауважила, що уряд напевно не володіє достовірним прогнозом щодо зростання цін на енергоресурси на світових ринках.

«Відсутність його (уряду – УНІАН) реакції, яка могла б бути зосереджена у певній антикризовій енергетичній програмі, засвідчує його неготовність до викликів, пов’язаних з енергозалежністю України від однієї держави», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона висловила думку, що відсутність системної політики щодо диверсифікації джерел постачання енергії робить українські підприємства аутсайдерами на глобальних ринках.

«На жаль, уряд не бачить, що реакція національних товаровиробників на цей виклик є неадекватною, що конкурентоспроможність досягається за рахунок обмеження рівня зарплат, економією на модернізацію існуючих потужностей, ухилення від податків», - сказала вона, зауваживши, що ці тенденції є небезпечними для розвитку країни.

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що саме тому РНБО ухвалила концептуальні засади державної політики енергоефективності.

Також, за її словами, Кабінету міністрів зроблена низка доручень щодо створення цільової програми енергоефективності національної економіки та щодо забезпечення низки заходів, в тому числі щодо створення державного фонду з енергозбереження та державної системи моніторингу енергоефективності тощо.

«РНБО наполягає, щоб починаючи з 2008 року, урядом були підготовлені та оприлюднювались щорічні доповіді з питань реалізації державної політики в сфері державної політики енергоефективності», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Крім того, велика увага в ході РНБО приділялась розвитку вугільної галузі і кроків, які потрібно здійснити для її модернізації.