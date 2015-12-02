У ЦВК Курултаю розповіли, з чим можуть бути пов'язані обшуки в активістів кримських татар

Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна", відповідаючи на питання про те, у зв'язку з чим ФСБ проводить обшуки у активістів кримських татар на тимчасово окупованій території Криму і в чому звинувачують голову Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

"Зараз пішла чергова хвиля акцій залякування. Почалися повальні обшуки у активістів кримськотатарського національного руху, у голів регіональних Меджлісів та їхніх заступників", - сказав Смедляєв.

Він наголосив на "особливому цинізмі" обшуку в Аметова, оскільки сам він наразі перебуває у Судацькій міській лікарні.

"З опіками він там лежить, а в цей час у нього проводять обшук. Що підкинуть чи що вилучать - залишається тільки припускати", - зазначив Смедляєв.

За його словами, обшуки пов'язані нібито з "підривами ліній електропередач, хочуть тут виявити якийсь взаємозв'язок".

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"Смію запевнити, що ніхто з місцевих регіональних Меджлісів жодних вибухових речовин не зберігав і не зберігає, тому що кримськотатарський національний рух завжди ґрунтувався на принципах ненасильства", - сказав Смедляєв і висловив думку, що "акти залякування" будуть продовжуватися.

На питання, чи є підозра у підриві ліній електропередач офіційною позицією перевіряючих органів, голова ЦВК Курултаю сказав: "Як заявила Поклонська (так звана "генпрокурор Криму" Наталія Поклонська - УНІАН), вона порушила кримінальну справу, але я не знаю, яким чином вони там це розслідують. Може, вона виїжджала десь з Аксьоновим (так званий "голова" Республіки Крим Сергій Аксьонов - УНІАН) разом. Може, вони знають трохи більше, мають можливість десь там розслідувати. Але, якщо слідство повинно проводитися, воно повинно проводитися на місці злочину".

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

22 листопада окупаційна прокуратура Криму заявила про відкриття кримінальної справи за фактом "завдання шкоди республіці" у зв'язку з відключенням півострова від електроенергії.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Вони вимагають від окупаційної влади звільнення політв'язнів, безперешкодного в'їзду міжнародних спостерігачів в Крим, припинення репресій кримських татар на півострові.

30 листопада координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив про обшуки в будинках заступника голови регіонального Меджлісу Радянського району Рустема Меннанова і у голови регіонального Меджліса Кіровського району Екрема Абдульватова.

Крім того, в цей же день він повідомив і про інші обшуки в будинках у членів Меджлісу та активістів-правозахисників. Зокрема, обшук відбувся у будинку члена Феодосійського регіонального Меджлісу Сулеймана Кадирова.

Сьогодні, 2 грудня, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що ФСБ Росії проводить обшук у голови Судацького регіонального Меджлісу Аметова.