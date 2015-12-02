Завтра Яценюк відвідає авіабазу НАТО в Італії й атомний авіаносець ВМС США "Гаррі Трумен"
Завтра, 3 грудня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на запрошення командувача 6-м флотом США та командувача Військово-морських сил США в Європі відвідає атомний авіаносець ВМС США "Гаррі Трумен".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Авіаносець зробить зупинку на військово-морській авіаційній базі НАТО "Сігонелла" біля узбережжя Італії в Середземному морі.
"Глава уряду ознайомиться з потужностями авіаносця, операційним центром та оснащенням корабля. Він поспілкується з командиром авіаносця капітаном Райаном Сколлом та командувачем Авіаносної ударної групи авіаносця, контр-адміралом Бретом Батшельдером", - повідомили у прес-службі.
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Яценюк також побуває на військовій базі "Сігонелла", на якій базуються сили НАТО, збройні сили США та Італії, та поспілкується з командиром військової бази капітаном Крістофером Деннісом.
Разом з Яценюком у поїздці також візьме участь міністр оборони Степан Полторак.