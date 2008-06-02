Газпром забирає у Нафтогазу "жирних" клієнтів

Дочірня компанія російського ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна» - в травні почала активну договірну кампанію серед національних споживачів. На сьогодні партнерами «Газпром збут Україна» стали вже більш як 30 великих підприємств країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Газпром збут Україна».

У повідомленні наголошується, що клієнтами компанії є провідні промислові підприємства металургійної, хімічної, цементної галузі, гірничо-збагачувальні комбінати, серед яких, – Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча, ВАТ «Азовсталь», Північний і Центральний ГЗКи, компанія «євроцемент Груп».

У червні цього року обсяг поставок природного газу перевищить 500 млн. куб. м. При цьому кампанія із залучення нових клієнтів у рамках річного обсягу поставок, передбаченого ліцензією, буде продовжено.

Компанія чекає, що з липня «Газпром збут Україна» щомісячно реалізовуватиме споживачам більш як 1 млрд. куб. м природного газу.

Також в повідомленні відмічено, що в своїй діяльності компанія неухильно дотримується єдиних корпоративних стандартів реалізації природного газу з урахуванням європейського і світового досвіду.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» – дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією від 12 березня 2008 року. Компанія має у своєму розпорядженні діючу ліцензію на поставку природного газу за нерегульованим тарифом строком на п`ять років.