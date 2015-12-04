В України будуть проблеми, поки в Раді є "адвокати" Путіна – Чубаров

На його думку, одна з голових проблем, - депутати, які виправдовують дії російського президента.

"Поки у парламенті є люди, які виправдовують Путіна, які не можуть у голос сказати, що Путін — це бандит, який напав на Україну, до того в нас будуть проблеми. Нам треба позбутися таких людей, от і все", - сказав Чубаров в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

Нагадаємо, у кінці лютого - початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків окуповували Кримський півострів.

Також було створено збройне формування з російських "козаків", яке називало себе "самооборона Криму". 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдореферендум про статус півострова, за сфальсифікованими результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала. У зв'язку з цим Захід ввів санкції проти Криму та Росії. Пізніше президент РФ Володимир Путін у фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину" зізнався, щооперація по анексії півострова була спланованою і розроблялася в його кабінеті.