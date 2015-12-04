Коломойський про Тимошенко: Ми спілкувалися, коли була важка ситуація для країни

Екс-голова Дніпропетровської ОДА та український бізнесмен Ігор Коломойський розповів, коли останнього разу спілкувався з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми спілкувалися, коли була важка ситуація для країни. Вона, так само як і Луценко, і Третьяков, просувала мою кандидатуру на посаду губернатора", - заявив Коломойський.

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Бізнесмен також він зазначив, що телефоном з Тимошенко він взагалі не спілкується.

"У мене є контакти з людьми, які входять у "Батьківщину". Але ці контакти у мене були завжди. Точніше, мова про одну конкретну людину, з якою я завжди щільно спілкувався, це Олександр Абдуллін", - додав Коломойський.