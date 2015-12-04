Порошенко: де-факто НАТО – наш головний партнер із безпеки

Про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ, передає кореспондент УНІАН.

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«Орієнтир на Атлантику є ключовим у воєнній реформі. До пріоритетів розвитку національного війська віднесено досягнення взаємосумісності з силами, засобами збройних сил країн Альянсу», - зазначив Порошенко.

«На жаль, Україна в кінці минулого десятиріччя не змогла проскочити у відкриті двері, та Альянс в цій поточній безпековій ситуації не є офіційно союзником України де-юре, але де-факто – це наш головний партнер в забезпеченні національної безпеки», - додав глава держави.