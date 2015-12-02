МЗС Росії болісно відреагувало на рішення НАТО щодо Чорногорії

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії.

"Розглядаємо прийняте рішення... як відверто конфронтаційний крок, що загрожує додатковими дестабілізуючими наслідками для системи євроатлантичної безпеки", - сказано в ньому.

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У російському МЗС заявили, що "всупереч об'єктивній необхідності" колективних зусиль для протидії загрозам і викликам сучасності, що примножуються, Північноатлантичний альянс "в черговий раз підтвердив незмінність взятого курсу на безоглядне розширення свого геополітичного простору, штучний поділ держав на "своїх" і "чужих", просування уявлень про власну безпеку на шкоду безпеці інших".

"Новий виток експансії альянсу безпосередньо зачіпає інтереси Російської Федерації і змушує нас до відповідної реакції", - підкреслює зовнішньополітичне відомство РФ.

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